«Милан» на 120-й минуте спасся от поражения в Лиге Европы

«Милан» сравнял счет в матче квалификации Лиги Европы против «Риу Аве». Полузащитник Хакан Чалханоглу на 2-й минуте, добавленой к дополнительному времени, реализовал одиннадцатиметровый, который был назначен за игру рукой. Судьба путевки в групповую стадию определится в серии пенальти.