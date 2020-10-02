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«Милан» на 120-й минуте спасся от поражения в Лиге Европы

00:33
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«Милан» сравнял счет в матче квалификации Лиги Европы против «Риу Аве». Полузащитник Хакан Чалханоглу на 2-й минуте, добавленой к дополнительному времени, реализовал одиннадцатиметровый, который был назначен за игру рукой. Судьба путевки в групповую стадию определится в серии пенальти.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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