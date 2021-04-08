«Манчестер Юнайтед» победил «Гранаду» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Гранаду» со счетом 2:0 в матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.

В первом тайме победный мяч забил форвард Маркус Решфорд. Для него этот гол стал вторым в розыгрыше турнира. В конце встречи 11-метровый реализовал Бруну Фернандеш.

Матч запомнился скандальным инцидентом с выбежавшим на поле обнаженным болельщиком. Игра была прервана на несколько минут. Нарушителя порядка вывела полиция. Отметим, что из-за пандемии коронавируса игра проходит без зрителей.

Вторая игра состотится в Манчестере 15 апреля.

Лига Европы

1/4 финала. Первый матч

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Рэшфорд, 31 (0:1). Бруну Фернандеш, 90 — с пенальти (0:2).

«Гранада»: Силва, Вальехо, Диас, Дуарте (Санчес, 54), Нева (Фулькье, 74), Монторо, Гоналон (Брайс, 86), Кенеди (Мачис, 74), Эррера, Сольдадо (Суарес, 86), Пуэртас.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 46), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Матич, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд (Кавани, 65), Джеймс, Гринвуд (ван де Бек, 85).

Предупреждения: Погба, 8. Мактоминэй, 40. Шоу, 43. Дуарте, 51. Магуайр, 72. Матич, 84. Брайс, 89.

Судья: Диаш (Португалия).

8 апреля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».