«Арсенал» упустил победу над «Славией» в плей-офф Лиги Европы

«Арсенал» сыграл в ничью против «Славии» (1:1) в матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.

В концовке встречи в составе лондонцев отличился полузащитник Николас Пепе, для которого этот мяч стал четвертым в этом розыгрыше турнира. На 4-й добавленной минуте счет сравнял Томаш Голеш.

Вторая игра состотится в Праге 15 апреля.

Лига Европы

1/4 финала. Первый матч

«Арсенал» — «Славия» (Прага) — 1:1 (0:0)

Голы: Пепе, 86 (1:0). Голеш, 90+4 (1:1).

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Бельерин, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей (Эль-Нени, 77), Смит-Роу (Себальос, 88), Сака (Пепе, 77), Виллиан (Мартинелли, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78).

«Славия»: Коларж, Голеш, Боржил, Зима, Ба, Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Оскар Дорли (Лингр, 69), Олайинка (Траоре, 85), Провод, Сима (Кухта, 69).

Предупреждение: Зима, 48.

Судья: Экберг (Швеция).

8 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».