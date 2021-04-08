«Арсенал» упустил победу над «Славией» в плей-офф Лиги Европы
«Арсенал» сыграл в ничью против «Славии» (1:1) в матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.
В концовке встречи в составе лондонцев отличился полузащитник Николас Пепе, для которого этот мяч стал четвертым в этом розыгрыше турнира. На 4-й добавленной минуте счет сравнял Томаш Голеш.
Вторая игра состотится в Праге 15 апреля.
Лига Европы
1/4 финала. Первый матч
«Арсенал» — «Славия» (Прага) — 1:1 (0:0)
Голы: Пепе, 86 (1:0). Голеш, 90+4 (1:1).
«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Бельерин, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей (Эль-Нени, 77), Смит-Роу (Себальос, 88), Сака (Пепе, 77), Виллиан (Мартинелли, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78).
«Славия»: Коларж, Голеш, Боржил, Зима, Ба, Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Оскар Дорли (Лингр, 69), Олайинка (Траоре, 85), Провод, Сима (Кухта, 69).
Предупреждение: Зима, 48.
Судья: Экберг (Швеция).
8 апреля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
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