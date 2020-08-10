«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: видеотрансляция матча Лиги Европы
10 августа 2020, 16:00
В понедельник, 10 августа, состоится матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Копенгаген». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
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