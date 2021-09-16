«Локомотив» — «Марсель»: Юндер открыл счет с пенальти
21:02
«Марсель» открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против «Локомотива». У гостей пенальти реализовал Дженгиз Юндер. Это произошло на 59-й минуте.
В эпизоде с назначением 11-метрового также был удален Наир Тикнизян. Он упустил Юндера и сбил его в штрафной. Защитник «Локо» получил желтую карточку, которая была для него второй.
«Марсель» ведет со счетом 1:0. «Локомотив» продолжает матч в меньшинстве.
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