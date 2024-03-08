«Марсель» разгромил «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Марсель» выиграл у «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Велодром» во Франции.

Хозяева трижды забили в первом тайме — отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Жордан Верету, а также один мяч в свои ворота срезал Йерсон Москера. Во второй половине габонский форвард оформил дубль.

На 62-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Альберто Морено получил вторую желтую карточку.

Ответная игра состоится через неделю в Испании.