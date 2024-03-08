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8 марта, 00:55

«Марсель» разгромил «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Амин Арит и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Reuters

«Марсель» выиграл у «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Велодром» во Франции.

Хозяева трижды забили в первом тайме — отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Жордан Верету, а также один мяч в свои ворота срезал Йерсон Москера. Во второй половине габонский форвард оформил дубль.

На 62-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Альберто Морено получил вторую желтую карточку.

Ответная игра состоится через неделю в Испании.

Лига Европы. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:0
Вильярреал
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Марсель
0
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