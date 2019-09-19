Киевское «Динамо» одолело «Мальме», «Копенгаген» — «Лугано»
В стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало «Мальме». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол на 84-й минуты забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский.
Лига Европы
Группа B
«Динамо К» (Украина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0 (0:0)
Гол: Буяльский, 84.
«Динамо К» (Украина): Бойко, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Вербич, Цыганков (Караваев, 90+1), Родригеш (Беседин, 72).
«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Беймо (Ларссон, 57), Рикс, Кристиансен (Антонссон, 73), Левицки, Траустасон (Галл, 86), Баширу, Розенберг.
Предупреждения: Вербич, 51. Кристиансен, 63.
Судья: Ставрев (Македония).
19 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
«Копенгаген» (Дания) — «Лугано» (Швейцария) — 1:0 (0:0)
Гол: Сантос, 50.
«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Овьедо, 79), Фишер (Биель, 79), Сотириу, Сантос (Дарами, 76).
«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо (Холендер, 70), Кечкеш, Вечеи (Дальмонте, 82), Куштодиу, Саббатини, Боттани (Араторе, 49), Карлиньос Жуниор.
Предупреждения: Вечеи, 67. Карлиньос Жуниор, 90+1.
Судья: Вериссиму (Португалия).
19 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
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