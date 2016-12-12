16:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Киреев: "Чешские команды вгрызаются мертвой хваткой, если дать слабину"

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Полузащитник "Ростова" Игорь Киреев сдержанно оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Хавбек отметил, что хотел бы сыграть против английской команды. В соперники ростовчанам досталась "Спарта".

– "Спарта" – хороший жребий?

– Перед уходом в отпуск все ребята говорили, что хотели сыграть с сильным соперником – это было бы интересно и нам, и болельщикам. На волне успешного выступления в Лиге чемпионов было бы здорово встретиться с английским клубом. С другой стороны, со "Спартой" тоже будет интересно. Слабых соперников сейчас уже нет.

– С "Тоттенхэмом" пришлось бы намного сложнее, согласны?

– Вы правы. Но есть такая тенденция – с хорошими соперниками мы плохо не играем. А с теми, кто кажется послабее "Ростова", иногда возникают проблемы психологического свойства.

– Тренеры не позволят вам расслабиться.

– Верно. Они приложат все силы, чтобы противостояние со "Спартой" завершилось в нашу пользу.

– За "Спартой" следили?

– Видел игры с ЦСКА, "Краснодаром" в прошлом сезоне. Чехи – достаточно крепкие ребята. У местных команд есть черта характера, что если показать слабину, то они чувствуют запах крови и вгрызаются мертвой хваткой. Поэтому нельзя им дать показать свой футбол. (Сергей АСТАХОВ)

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