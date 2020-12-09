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Ибрагимович пропустит матч «Милана» против чешской «Спарты»

19:34
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матч 6-го тура Лиги Европы против пражской «Спарты», сообщается на официальном сайте клуба.

39-летний специалист продолжает восстановление после травмы. Также встречу пропустит полузащитник Исмаэль Беннасер. При этом Рафаэль Леао и Матео Музаккьо в заявку миланцев.

«Милан» с 10 очками занимает второе место в группе H и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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