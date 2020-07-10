Хавьер Дзанетти: «Байер» и «Рейнджерс»? Сначала нужно пройти «Хетафе», очень неприятного соперника»
10 июля 2020, 18:10
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.
В 1/8 финала команде предстоит сыграть единственный матч против «Хетафе» в Германии. В случае победы в 1/4 финала нерадзурри ждет игра с «Байером» или «Рейнджерс».
«Когда доходишь до этой точки, все соперники сильные, — цитирует Дзанетти официальный сайт УЕФА. — Мы встречались с «Байером» и «Рейнджерс» в прошлом. Но сначала нам нужно пройти «Хетафе», очень неприятного соперника. Это престижный турнир. Надеемся дойти до самого конца».
Матч «Интер» — «Хетафе» состоится 5 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
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