Ханданович заявил, что Лига Европы очень важна для «Интера»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе». Команды проведут единственный матч на нейтральном поле в Гельзенкирхене (Германия).

«Этот турнир очень важен, и мы готовы выдать максимум своих возможностей, — цитирует Хандановича официальный сайт УЕФА. — Посмотрим, куда нас этот максимум выведет. В данный момент мы в хорошей форме: как в физической, так и в психологической. Отмечу, что в последних играх вся команда здорово поработала над тем, чтобы не пропускать, и полагаю, что такой подход станет решающим в этом розыгрыше».

Матч «Интер» — «Хетафе» состоится 5 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.