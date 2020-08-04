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Ханданович заявил, что Лига Европы очень важна для «Интера»

4 августа 2020, 23:57
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе». Команды проведут единственный матч на нейтральном поле в Гельзенкирхене (Германия).

«Этот турнир очень важен, и мы готовы выдать максимум своих возможностей, — цитирует Хандановича официальный сайт УЕФА. — Посмотрим, куда нас этот максимум выведет. В данный момент мы в хорошей форме: как в физической, так и в психологической. Отмечу, что в последних играх вся команда здорово поработала над тем, чтобы не пропускать, и полагаю, что такой подход станет решающим в этом розыгрыше».

Матч «Интер» — «Хетафе» состоится 5 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028228--internazionale-vs-getafe/

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