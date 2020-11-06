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Гончаренко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Фейеноордом»

01:34
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о причинах поражения в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

«В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, атака на атаку, — сказал специалист в эфире «Матч ТВ». — А во втором тайме не очень хорошо смотрелись в центре поля. В результате соперник имел преимущество, чем и воспользовался. У нас были не совсем профильные крайние защитники, нам было непросто».

Российский клуб с двумя очками занимает последнее, четвертое место в группе К.

Фейеноорд — ЦСКА

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