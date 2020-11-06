Гончаренко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Фейеноордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о причинах поражения в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

«В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, атака на атаку, — сказал специалист в эфире «Матч ТВ». — А во втором тайме не очень хорошо смотрелись в центре поля. В результате соперник имел преимущество, чем и воспользовался. У нас были не совсем профильные крайние защитники, нам было непросто».

Российский клуб с двумя очками занимает последнее, четвертое место в группе К.