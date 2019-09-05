ЦСКА огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. В список вошли 23 футболиста. Москвичи сыграют с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Мариу Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.