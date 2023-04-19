Аморим — о матче с «Ювентусом»: «Есть ощущение, что это решающий момент сезона»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ювентуса».

«Мы верим, что сможем пройти, но понимаем, что это будут трудные 90 минут, — цитирует журналист Альфредо Педулла тренера. — Не думаю, что они нас удивят. «Ювентус» — команда, состоящая из хороших игроков. Мы должны быть эффективны как в обороне, так и в нападении, иначе у нас не будет шансов. Есть ощущение, что это решающий момент сезона. И мы будем готовы к нему».

Первая встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 1:0.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.