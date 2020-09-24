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Финский «КуПС» выбил литовскую «Судуву» из Лиги Европы, латвиец Тарасов забил гол

20:29
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Финский «КуПС» обыграл литовскую «Судуву» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы — 2:0. Второй мяч провел латвиец Игорь Тарасов.

«КуПС» в четвертом раунде встретится с победителем матча между шведским «Юргорденом» и румынским ЧФР.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«КуПС» (Финляндия) — «Судува» (Литва) — 2:0 (1:0)

Голы: Рангел, 31 (1:0). Тарасов, 72 (2:0).

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

24 сентября. Куопио. Стадион «Куопион Кескускенття».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/

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