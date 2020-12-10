Два футболиста «Наполи» заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы

Два футболиста «Наполи» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

Пресс-служба неаполитанского клуба сообщает, что инфекция обнаружена у защитников Эльсеида Хюсая и Амира Ррахмани. Оба игрока находятся дома на самоизоляции до периода, когда они вновь смогут быть протестированы.

? | All of the COVID-19 tests carried out on the squad yesterday have come back negative, apart from Amir Rrahamani and Elseid Hysaj who have tested positive again and will now isolate at home until they can be re-tested. — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 10, 2020

Матч «Наполи» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 20.55 (мск).