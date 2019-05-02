"Арсенал" обыграл "Валенсию" (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

В составе хозяев дубль сделал Александр Ляказетт. В концовке третий мяч провел Пьер-Эмерик Обамеянг. У гостей забил Муктар Диакаби.

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пропустил матч из-за травмы. Ответная игра состоится 9 мая.

Лига Европы

1/2 финала

Первый матч

"Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 3:1 (2:1)

Голы: Диакаби, 11 (0:1). Ляказетт, 18 (1:1). Ляказетт, 26 (2:1). Обамеянг, 90+1 (3:1).

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Колашинац, Езил (Мхитарян, 75), Джака, Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Торрейра, 58), Ляказетт, Обамеянг.

"Валенсия": Нету, Гарай, Ронкалья, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Солер (Васс, 71), Родриго (Мина, 88), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 71).

Предупреждения: Диакаби, 31. Парехо, 71.

Судья: Тюрпен (Франция).

2 мая. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

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