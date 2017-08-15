Давид Йенсен: "Утрехт" на сто процентов знает о возможностях "Зенита"

Вратарь "Утрехта" Давид Йенсен в преддверии первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" подчеркнул, что команда верит в победу. При этом голкипер отметил, что они знают о том, на что способны сине-бело-голубые.

- Я с нетерпением жду матча с "Зенитом". Нас ждет большая игра, - приводит пресс-служба клуба слова Йенсена. - "Утрехту" на сто процентов известны возможности соперника. Но мы находимся в хорошей форме, поэтому у нас есть шанс. Мы верим в победу.

Напомним, что матч "Утрехт" - "Зенит" состоится завтра, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.