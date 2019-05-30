Давид Луиз: "Сарри - отличный мужик"

Защитник "Челси" Давид Луиз после победы над "Арсеналом" в финале Лиги Европы (4:1) отметил, что главный тренер Маурицио Сарри​ заслужил этот трофей.

- По ходу сезона у нас были и взлеты, и падения, - цитирует пресс-служба УЕФА Луиза. - Мы добились прогресса, многому научились и отлично финишировали. Сарри - отличный мужик. Сильная личность и великолепный тренер. Он заслужил эту победу.

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