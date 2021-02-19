«Црвена Звезда» извинилась перед Златаном за оскорбления болельщиков

«Црвена Звезда» принесла извинения нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу, сообщает ANSA. Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы (2:2), состоявшегося в Белграде, фанаты сербской команды кричали оскорбления в адрес Ибрагимовича, который всю игру просидел в запасе.

«Црвена Звезда» осудила оскорбления со стороны фанатов и извинилась перед 39-летним футболистом.

«Мы сделали все, чтобы организация матча прошла на уровне двух выдающихся команд, и мы не позволим ни одному примитиву бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и народа», — говорится в заявлении «Црвены Звезды».

Ибрагимович родился в Мальме в семье эмигрантов из Югославии — боснийца и хорватки.