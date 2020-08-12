Четыре футболиста «Шахтера» попали в команду недели Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков по итогам четвертьфинала Лиги Европы.
В команду попали четыре футболиста «Шахтера», разгромившего «Базель» (4:1) — защитник Додо, полузащитники Тайсон и Марлос, а также нападающий Жуниор Мораэс.
Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:
Вратарь: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»)
Защитники: Аарон Ван-Биссака, Харри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Додо («Шахтер»)
Полузащитники: Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Жуниор Мораэс («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»)
? Команда недели #ЛигаЕвропы!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020
?? От @FCShakhtar — сразу четыре игрока: @jrmoraes10, @taisonfreda7, Марлос и Додо! ? pic.twitter.com/vAx61SCfi3