Четыре футболиста «Шахтера» попали в команду недели Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков по итогам четвертьфинала Лиги Европы.

В команду попали четыре футболиста «Шахтера», разгромившего «Базель» (4:1) — защитник Додо, полузащитники Тайсон и Марлос, а также нападающий Жуниор Мораэс.

Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

Вратарь: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»)

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Харри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Додо («Шахтер»)

Полузащитники: Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Жуниор Мораэс («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»)