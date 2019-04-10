Черышев - в заявке "Валенсии" на первый матч 1/4 финала ЛЕ против "Вильярреала"

"Валенсия" объявила заявку на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Вильярреала". В нее попал российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев. Заявка выглядит так:

Вратари: Нету, Риверо

Защитники: Ронкалья, Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Пиччини, Гарай

Полузащитники: Гедеш, Парехо, Черышев, Кан Ин, Коклен, Ферран

Нападающие: Гамейро, Родриго, Мина

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