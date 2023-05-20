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Черчесов — о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы: «Моуринью — уникум! Команда взяла свое опытом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, собирается ли посетить финальный матч Лиги Европы.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

— У «Ференцвароша» слишком короткий отпуск — уже в середине июня начнем подготовку к новому сезону. Мне надо перезарядить батарейки и повидаться с родными, так что на «Пушкаш Арену» не попадаю. Мы уступили там «Байеру» в ответной встрече 1/8 финала, и после финального свистка пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт. Однако Жозе Моуринью — уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! Мне очень симпатична немецкая команда, но «Рома» взяла свое опытом — как тренера, так и футболистов, — сказал Черчесов «СЭ».

В полуфинале Лиги Европы «Рома» обыграла «Байер» (1:0; 0:0), а «Севилья» оказалась сильнее «Ювентуса» (1:1; 2:1).

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
ФК Ференцварош
Жозе Моуринью
Хаби Алонсо
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