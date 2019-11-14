Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Болельщики «Айнтрахта» не смогут посетить матч с «Арсеналом». УЕФА наложил санкции на клуб

17:49
Теги:

УЕФА не удовлетворил апелляцию «Айнтрахта» относительно инцидента в матче группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» (1:0), сообщает Kicker. В Португалии по вине немецких болельщиков начались беспорядки на стадионе и старт матча был задержан.

«Айнтрахту» запрещено продавать билеты на следующий гостевой матч евротурнира, который состоится в Лондоне против «Арсенала». Также дисквалификация действует и на следующий выездной матч немецкого клуба в еврокубках.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир