Болельщики «Айнтрахта» не смогут посетить матч с «Арсеналом». УЕФА наложил санкции на клуб

УЕФА не удовлетворил апелляцию «Айнтрахта» относительно инцидента в матче группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» (1:0), сообщает Kicker. В Португалии по вине немецких болельщиков начались беспорядки на стадионе и старт матча был задержан.

«Айнтрахту» запрещено продавать билеты на следующий гостевой матч евротурнира, который состоится в Лондоне против «Арсенала». Также дисквалификация действует и на следующий выездной матч немецкого клуба в еврокубках.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр