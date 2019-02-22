Более 20 минут после игры фанаты "Бетиса" и "Ренна" продолжали петь на стадионе

После ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Бетис" - "Ренн" (1:3) болельщики гостей и часть фанатов хозяев провели более 20 минут на пустом стадионе. Болельщики продолжали распевать песни и обменивались кричалками.
В 1/8 финала вышла французская команда, так как в первой встрече была зафиксирована ничья (3:3).
Plus de vingt minutes après le coup de sifflet final le @RCK1991 continue le match avec une partie du kop bético dans le Villamarín vide pic.twitter.com/NQ3VILKRT0– Benjamin Idrac (@bidrac15) 21 февраля 2019 г.
Загрузка...