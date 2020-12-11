Бистрович считает, что «Динамо» заслуженно победило ЦСКА
03:59
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после поражения в матче 6-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо» отметил, что соперник победил заслуженно.
— Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня, — цитирует пресс-служба УЕФА Бистровича. — Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029845--dinamo-zagreb-vs-cska-moskva/
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