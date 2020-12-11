Бистрович считает, что «Динамо» заслуженно победило ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после поражения в матче 6-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо» отметил, что соперник победил заслуженно.

— Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня, — цитирует пресс-служба УЕФА Бистровича. — Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата.