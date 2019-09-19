В матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» играет на выезде с «Базелем». В начале второго тайма хозяева довели свое преимущество до крупного — 3:0.

Полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи получил мяч на линии штрафной и, чуть продвинувшись вперед, беспрепятственно нанес точный удар в угол ворот Матвея Сафонова.

Лука Зуффи подобрал мяч в штрафной и точно пробил в угол ворот.



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