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«Базель» — «Краснодар»: хозяева довели счет до крупного

21:04
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В матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» играет на выезде с «Базелем». В начале второго тайма хозяева довели свое преимущество до крупного — 3:0.

Полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи получил мяч на линии штрафной и, чуть продвинувшись вперед, беспрепятственно нанес точный удар в угол ворот Матвея Сафонова.

Базель — Краснодар

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