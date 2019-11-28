АЗ вырвал ничью в матче с «Партизаном» и вышел в плей-офф Лиги Европы

АЗ и «Партизан» сыграли вничью (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

У гостей отличились Такума Асано и Сейдуба Сума. У хозяев дубль сделал Фреди Дрейф. Голландский клуб набрал девять очков и за тур до финиша занимает второе место в группе L, обеспечив себе выход из группы. У «Партизана» пять очков и третье место. 10 очков имеет уже вышедший в плей-офф «Манчестер Юнайтед». «Астана» с тремя очками на последнем месте.

Лига Европы. Группа L

5-й тур

АЗ (Голландия) — «Партизан» (Сербия) — 2:2 (0:2)