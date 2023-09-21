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21 сентября, 23:57

«Аякс» и «Марсель» не смогли выявить сильнейшего в первом матче группового этапа Лиги Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Аякс» и «Марсель» не смогли выявить сильнейшего в первом матче группового этапа Лиги Европы — 3:3.
Фото Reuters

«Аякс» и «Марсель» не смогли выявить сильнейшего в первом матче группового этапа Лиги Европы — 3:3.

За «Аякс» забитыми мячами отметились Карлос Форбс (9-я минута), Стевен Бергиус (20-я минута) м Кеннет Тейлор (52-я минута). За «Марсель» отметились Джонатан Клаусс (23-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я и 78-я минуты).

Лига Европы. Группа B
21 сент, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
3:3
Марсель

В параллельном матче «Брайтон» не смог обыграть АЕК (2:3).

За АЕК забитыми мячами отметились Джибриль Сидибе (11-я минута), Мият Гацинович (40-я минута) и Эсекьель Понсе (84-я минута). Жао Педро забил два пенальти за «Брайтон» (30-я и 67-я минуты).

Лига Европы. Группа B
21 сент, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:3
АЕК

После первого матча АЕК лидирует в группе В, набрав 3 очка. «Марсель» и «Аякс» занимают вторую и третью строчку соответственно (1 очко). «Брайтон» занимает последнюю строчку (0 очков).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Марсель
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