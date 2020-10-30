Артета назвал залог победы над «Дандолком»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Дандолком» во 2-м туре Лиги Европы (3:0) отметил, что провел ротацию в составе. Также он отметил, что успеха команда достигла благодаря дисциплине.

— Мы сделали это легко, потому что были очень дисциплинированы, серьезно относились к матчу с самого начала, — цитирует пресс-служба УЕФА Артету. — Внесли много изменений, дали возможности другим игрокам выйти на поле, и я думаю, что они хорошо проявили себя. У нас большой состав, и я хотел дать всем сыграть. Сегодня резервисты показали, что готовы, когда будут нужны.