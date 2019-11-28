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Ари удален в матче с «Базелем»

28 ноября 2019, 20:43
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Нападающий «Краснодара» Ари был удален в матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

Нападающий получил вторую желтую карточку в добавленное ко второму тайму время. Он отмахнулся от соперника, ударив того ладонью по лицу.

Отметим, что первое предупрждение нападающий получил за то, что снял майку, празднуя забитый гол.

Ари пропустит решающий матч группового этапа против «Хетафе».

Краснодар — Базель

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