Александр Самедов: "Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Самедов, ставший послом финала Лиги Европы, отметил, что несколько российских клубов имеют большой потенциал для победы в этом турнире в ближайшие несколько лет. Самарский клуб примет участие в трофи-туре, который пройдет 20 и 21 апреля в Москве.

- Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет, - цитирует ТАСС Самедова. - У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире. Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту.

Финал Лиги Европы состоится в Баку на стадионе "Олимпийский" 29 мая. В решающем матче встретятся победители пар "Челси" - "Айнтрахт" и "Арсенал" - "Валенсия".

Полуфинальные матчи состоятся 2 и 9 мая.