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«Брайтон» обыграл АЕК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Руслан Минаев
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«Брайтон» на выезде обыграл АЕК в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Жоао Педро, реализовав пенальти.

С 65-й минуты хозяева играли вдесятером после второй желтой карточки хавбека Мията Гачиновича.

«Брайтон» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. АЕК с 4 очками занял третье место в группе В. Клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и может квалифицировать в 1/16 финала Лиги конференций.

Лига Европы. Группа B
30 нояб, 20:45. OPAP Arena (Афины)
АЕК
0:1
Брайтон

Лига Европы УЕФА
ФК АЕК (Афины)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
0
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