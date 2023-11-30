«Брайтон» обыграл АЕК и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Брайтон» на выезде обыграл АЕК в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Жоао Педро, реализовав пенальти.

С 65-й минуты хозяева играли вдесятером после второй желтой карточки хавбека Мията Гачиновича.

«Брайтон» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. АЕК с 4 очками занял третье место в группе В. Клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и может квалифицировать в 1/16 финала Лиги конференций.