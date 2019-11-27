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36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб

27 ноября 2019, 18:12

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант выйдет в стартовом составе на матч -го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщил официальный Twitter клуба.

36-летний голкипер проведет лишь второй официальный матч за манунианцев. Последний раз Грант выходил на поле 25 сентября 2018 года против «Дерби Каунти» в Кубке лиги.

Также в основе выйдут 18-летний защитник Итан Лэрд и 19-летние защитник Ди'Шон Бернард и хавбек Дилан Левитт.

Матч пройдет в Нур-Султане 28 ноября и начнется в 18:50 мск.

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