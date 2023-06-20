У Мбаппе 54 гола за сезон, Тикнизян неудержим, Казахстан выше Дании

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Черный день Мавропаноса

Группа В

Не особо напрягаясь в гостях у Гибралтара, французы сэкономили силы на куда более серьезного соперника. Но ни это, ни ротация состава, где на острие атаки вместо Жиру вышел более мобильный Коло Муани, не облегчили «Трехцветным» жизнь. Можно даже предположить, что вице-чемпионы мира рисковали потерять очки, однако им невольно облегчил жизнь Мавропанос.

Для начала один из лучших греческих защитников так высокого задрал ногу, что разбил в кровь голову Гризманна. Затем — когда Влаходимос блестяще парировал назначенный за этот фол пенальти — Мбаппе получил право на вторую попытку, так как Мавропанос до удара вбежал в штрафную. Так что 54-й в сезоне гол капитана сборной Франции, который превзошел казавшийся вечными национальный рекорд Жюста Фонтена, все-таки состоялся.

А завершился персональный «бенефис» греческого защитника-неудачника удалением за снос убегавшего к воротам Коло Муани. Можно сказать, Мавропанос и ВАР продлили карьеру знаменитого арбитра Антонио Матеу Лаоса. В своем последнем матче испанцу пришлось добавить ко второму тайму целых 14 минут!

И В Н П М О 1. Франция 4 4 0 0 9-0 12 2. Греция 3 2 0 1 5-2 6 3. Ирландия 3 1 0 2 4-3 3 4. Нидерланды 2 1 0 1 3-4 3 5. Гибралтар 4 0 0 4 0-12 0

7 сентября. Франция — Ирландия, Нидерланды — Греция.

Бенефис Сака

Группа С

Англия — как обычно в отборочных турнирах — уверенно идет первой. А каждый гол Кейна — ступенька вверх в списке самых результативных футболистов на уровне сборных. В пятницу Харри оставил за спиной Ромарио и японскую легенду Миуру, а в понедельник благодаря 57-му результативному удару в форме «Трех львов» обошел Это'О и Батистуту.

Особый шарм происходившему на поле придавало то, что команда Гарета Саутгейта принимала македонцев на «Олд Траффорд». Так что болельщики «МЮ» могли пофантазировать на тему перехода Кейна в их клуб. Тем более бомбардир здорово взаимодействовал с «красными дьяволами» Шоу и Рэшфордом, сыграв ключевую роль в третьей голевой комбинации.

Впрочем, главным героем вечера в Манчестере стал Сака, который не только оформил первый хет-трик на профессиональном уровне, но и довел до сотни число мячей, забитых в сборной футболистами «Арсенала». «Канониры» достигли этой отметки вслед за «Тоттенхэмом» (261), «МЮ» (258), «Ливерпулем» (156), «Челси» (136) и «Эвертоном» (102). Ну а Англия лидирует со стопроцентным результатом, вдвое опережая выигравшую оба июньских матча Украину.

И В Н П М О 1. Англия 4 4 0 0 15-1 12 2. Украина 3 2 0 1 4-4 6 3. Италия 2 1 0 1 3-2 3 4.Северная Македония 3 1 0 2 4-11 3 5. Мальта 4 0 0 4 1-9 0

9 сентября. Украина — Исландия, Северная Македония — Италия.

Невезучая Латвия

Группа D

Такие победы — когда выигрывать нужно на заказ, а получается не все — порой гораздо ценнее уверенного по счету и игре разгрома. Так что Армения получила неоценимый опыт и заряд психологической уверенности. Обеспечили его назначенный за попадание мяча в руку пенальти и безупречный удар с «точки» в исполнении Барсегяна. И, конечно, отметим очередной яркий матч Тикнизяна. Тремя днями ранее футболист «Локомотива» сделал результативную передачу в игре с Уэльсом. А новая неделя началась для Наира с первого гола за сборную, забитого ударом в касание из центра штрафной. Что касается Латвии, то для нее июнь получился кошмарным — прибалты дважды пропускали решающие мячи в компенсированное время.

Лидирует же в этой группе Турция, для которой и вторая летняя победа получилась непростой. Однако полученное в концовке первого тайма численное преимущество все же принесло результат. Но не сразу, так как Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти, а гол Умута Найира отменили из-за попадания мяча в руку. Однако второй его точный удар оказался легитимным, после чего новый турецкий вундеркинд Арда Гюлер в 18 лет и 114 дней стал автором самого юного гола сборной в турнирных матчах.

И В Н П М О 1. Турция 4 3 0 1 7-5 9 2. Армения 3 2 0 1 7-5 6 3. Хорватия 2 1 1 0 3-1 4 4. Уэльс 4 1 1 2 4-7 4 5. Латвия 3 0 0 3 3-6 0

8 сентября. Турция — Армения, Хорватия — Латвия.

Идеальная замена Адиева

Группа Н

Казахстану непросто пришлось в Северной Ирландии, однако в непростых ситуациях команда Магомеда Адиева выстояла. А потом на поле вышел Аймбетов и устроил маленькое волшебство. Подхватив мяч на своей половине поля, он рванул вперед, прошел нескольких защитников и не оставил шансов вратарю. Благодаря этому эффектному соло казахстанцы лишь по дополнительным показателям уступают Финляндии.

Ну а Дания, у которой шестой гол в четырех турах забил лучший снайпер отборочного турнира Хейлунн, отстала после ничьей со Словенией. Причем сетовать на невезение могут обе команды. Дело в том, что сначала попаданием в штангу отметился Эриксен, после чего уже датские ворота после атаки Млакара спасла перекладина.

И В Н П М О 1. Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 2. Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 3. Дания 4 2 1 1 7-5 7 4. Словения 4 2 1 1 5-4 7 5. Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6. Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0

7 сентября. Казахстан — Финляндия, Дания — Сан-Марино, Словения — Северная Ирландия.

Группа I

И В Н П М О 1. Швейцария 4 3 1 0 12-3 10 2. Румыния 4 2 2 0 6-3 8 3. Израиль 4 2 1 1 5-6 7 4. Косово 4 0 3 1 3-4 3 5. Белоруссия 4 1 0 3 4-10 3 6. Андорра 4 0 1 3 3-7 1

9 сентября. Косово — Швейцария, Румыния — Израиль, Андорра — Белоруссия.