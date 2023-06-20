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Сегодня, 00:40

У Мбаппе 54 гола за сезон, Тикнизян неудержим, Казахстан выше Дании

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе в матче Франция — Греция (1:0).
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Черный день Мавропаноса

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
1:0
Греция

Не особо напрягаясь в гостях у Гибралтара, французы сэкономили силы на куда более серьезного соперника. Но ни это, ни ротация состава, где на острие атаки вместо Жиру вышел более мобильный Коло Муани, не облегчили «Трехцветным» жизнь. Можно даже предположить, что вице-чемпионы мира рисковали потерять очки, однако им невольно облегчил жизнь Мавропанос.

Для начала один из лучших греческих защитников так высокого задрал ногу, что разбил в кровь голову Гризманна. Затем — когда Влаходимос блестяще парировал назначенный за этот фол пенальти — Мбаппе получил право на вторую попытку, так как Мавропанос до удара вбежал в штрафную. Так что 54-й в сезоне гол капитана сборной Франции, который превзошел казавшийся вечными национальный рекорд Жюста Фонтена, все-таки состоялся.

А завершился персональный «бенефис» греческого защитника-неудачника удалением за снос убегавшего к воротам Коло Муани. Можно сказать, Мавропанос и ВАР продлили карьеру знаменитого арбитра Антонио Матеу Лаоса. В своем последнем матче испанцу пришлось добавить ко второму тайму целых 14 минут!

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
3:0
Гибралтар

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

4

4

0

0

9-0

12

2. Греция

3

2

0

1

5-2

6

3. Ирландия

3

1

0

2

4-3

3

4. Нидерланды

2

1

0

1

3-4

3

5. Гибралтар

4

0

0

4

0-12

0

7 сентября. Франция — Ирландия, Нидерланды — Греция.

Бенефис Сака

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
19 июн, 21:45. Old Trafford (Манчестер)
Англия
7:0
Македония

Англия — как обычно в отборочных турнирах — уверенно идет первой. А каждый гол Кейна — ступенька вверх в списке самых результативных футболистов на уровне сборных. В пятницу Харри оставил за спиной Ромарио и японскую легенду Миуру, а в понедельник благодаря 57-му результативному удару в форме «Трех львов» обошел Это'О и Батистуту.

Особый шарм происходившему на поле придавало то, что команда Гарета Саутгейта принимала македонцев на «Олд Траффорд». Так что болельщики «МЮ» могли пофантазировать на тему перехода Кейна в их клуб. Тем более бомбардир здорово взаимодействовал с «красными дьяволами» Шоу и Рэшфордом, сыграв ключевую роль в третьей голевой комбинации.

Впрочем, главным героем вечера в Манчестере стал Сака, который не только оформил первый хет-трик на профессиональном уровне, но и довел до сотни число мячей, забитых в сборной футболистами «Арсенала». «Канониры» достигли этой отметки вслед за «Тоттенхэмом» (261), «МЮ» (258), «Ливерпулем» (156), «Челси» (136) и «Эвертоном» (102). Ну а Англия лидирует со стопроцентным результатом, вдвое опережая выигравшую оба июньских матча Украину.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
19 июн, 19:00. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Украина
1:0
Мальта

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

4

4

0

0

15-1

12

2. Украина

3

2

0

1

4-4

6

3. Италия

2

1

0

1

3-2

3

4.Северная Македония

3

1

0

2

4-11

3

5. Мальта

4

0

0

4

1-9

0

9 сентября. Украина — Исландия, Северная Македония — Италия.

Невезучая Латвия

Группа D

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
19 июн, 19:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
2:1
Латвия

Такие победы — когда выигрывать нужно на заказ, а получается не все — порой гораздо ценнее уверенного по счету и игре разгрома. Так что Армения получила неоценимый опыт и заряд психологической уверенности. Обеспечили его назначенный за попадание мяча в руку пенальти и безупречный удар с «точки» в исполнении Барсегяна. И, конечно, отметим очередной яркий матч Тикнизяна. Тремя днями ранее футболист «Локомотива» сделал результативную передачу в игре с Уэльсом. А новая неделя началась для Наира с первого гола за сборную, забитого ударом в касание из центра штрафной. Что касается Латвии, то для нее июнь получился кошмарным — прибалты дважды пропускали решающие мячи в компенсированное время.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
19 июн, 21:45. 19 May Stadyumu (Анкара)
Турция
2:0
Уэльс

Лидирует же в этой группе Турция, для которой и вторая летняя победа получилась непростой. Однако полученное в концовке первого тайма численное преимущество все же принесло результат. Но не сразу, так как Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти, а гол Умута Найира отменили из-за попадания мяча в руку. Однако второй его точный удар оказался легитимным, после чего новый турецкий вундеркинд Арда Гюлер в 18 лет и 114 дней стал автором самого юного гола сборной в турнирных матчах.

И

В

Н

П

М

О

1. Турция

4

3

0

1

7-5

9

2. Армения

3

2

0

1

7-5

6

3. Хорватия

2

1

1

0

3-1

4

4. Уэльс

4

1

1

2

4-7

4

5. Латвия

3

0

0

3

3-6

0

8 сентября. Турция — Армения, Хорватия — Латвия.

Идеальная замена Адиева

Группа Н

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
19 июн, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
0:1
Казахстан
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
19 июн, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
1:1
Дания

Казахстану непросто пришлось в Северной Ирландии, однако в непростых ситуациях команда Магомеда Адиева выстояла. А потом на поле вышел Аймбетов и устроил маленькое волшебство. Подхватив мяч на своей половине поля, он рванул вперед, прошел нескольких защитников и не оставил шансов вратарю. Благодаря этому эффектному соло казахстанцы лишь по дополнительным показателям уступают Финляндии.

Ну а Дания, у которой шестой гол в четырех турах забил лучший снайпер отборочного турнира Хейлунн, отстала после ничьей со Словенией. Причем сетовать на невезение могут обе команды. Дело в том, что сначала попаданием в штангу отметился Эриксен, после чего уже датские ворота после атаки Млакара спасла перекладина.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
19 июн, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
6:0
Сан-Марино

И

В

Н

П

М

О

1. Финляндия

4

3

0

1

10-3

9

2. Казахстан

4

3

0

1

8-4

9

3. Дания

4

2

1

1

7-5

7

4. Словения

4

2

1

1

5-4

7

5. Северная Ирландия

4

1

0

3

2-3

3

6. Сан-Марино

4

0

0

4

0-13

0

7 сентября. Казахстан — Финляндия, Дания — Сан-Марино, Словения — Северная Ирландия.

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
19 июн, 21:45. Swissporarena (Люцерн)
Швейцария
2:2
Румыния
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
19 июн, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
2:1
Косово
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
19 июн, 21:45. Teddy Stadium (Иерусалим)
Израиль
2:1
Андорра

И

В

Н

П

М

О

1. Швейцария

4

3

1

0

12-3

10

2. Румыния

4

2

2

0

6-3

8

3. Израиль

4

2

1

1

5-6

7

4. Косово

4

0

3

1

3-4

3

5. Белоруссия

4

1

0

3

4-10

3

6. Андорра

4

0

1

3

3-7

1

9 сентября. Косово — Швейцария, Румыния — Израиль, Андорра — Белоруссия.

Сборная Англии по футболу
Сборная Армении по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
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