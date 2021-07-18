На Евро-2020 тренеры-легионеры не добились успехов. Нужен ли иностранец сборной России?

Верим в отечественного производителя?

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что новый главный тренер сборной России будет назначен до старта нового сезона в РПЛ. Чемпионат страны, напомним, начинается 23 июля.

«Мы ставим перед собой задачу провести всю работу — завершить переговоры, подписать контракт — до начала чемпионата России. Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Пока основным кандидатом — по крайней мере, среди российских специалистов — является Курбан Бердыев, который даже прилетел в Москву. Впрочем, все еще нельзя исключать и появления во главе национальной команды иностранца.

Пока официального объявления еще не случилось, любопытно взглянуть, какое было соотношение местных тренеров и легионеров на Евро-2020 и какой был результат.

У 24 команд на турнире было всего пять иностранных главных тренеров. За полгода до Евро-2020 Польшу возглавил португалец Паулу Соуза. С Венгрией уже три года работает итальянец Марко Росси. Австрийцы четыре года выступают под руководством немца Франко Фоды, Бельгию пять лет тренирует испанец Роберто Мартинес, а в Швейцарии семь лет трудится Владимир Петкович. Из них никакой связи со странами, чьи сборные они возглавляют, не имеют только Соуза и Росси. Хотя итальянец четыре года возглавлял «Гонвед» из Будапешта (2012-2014, 2015-2017) и давно живет в Венгрии.

Полным провалом можно назвать выступление сборной Польши, которая заняла последнее место в группе со Словакией, Испанией и Швецией. За несколько месяцев Паулу Соуза не смог придумать ничего вразумительного или же просто не донес свои идеи до игроков. Венгры с Росси тоже заняли 4-е место в группе, но завоевали сердца нейтральных болельщиков своей игрой против трех топовых сборных — Португалии, Германии и Франции.

Австрия во главе с Фодой провела турнир примерно на том уровне, которого от нее ожидали, да и проблем с коммуникацией не было. Их не могло быть между тренером-немцем, который большую часть игровой карьеры провел в Австрии, и футболистами, которые говорят на немецком и в основном играют в бундеслиге (22 игрока сборной Австрии из 26, бывших в заявке на Евро, выступают в чемпионате Германии).

Швейцария и Бельгия дошли до четвертьфинала, что можно назвать прекрасным результатом для одних и провалом для других. Такое уж поколение у бельгийцев, для них даже вылет в 1/4 финала от будущих чемпионов Европы — плохой результат. Тем не менее Мартинес уже доводил «красных дьяволов» до третьего места на ЧМ-2018, и пока его не собираются увольнять. Что касается Петковича, то его в Швейцарии любят, а иностранцем назвать такого человека язык поворачивается с трудом: он 13 лет играл в швейцарских клубах, 15 лет тренировал в местном чемпионате, у него есть гражданство Швейцарии, а не только своей родной Боснии и Герцеговины.

19 команд с местными тренерами выступили с переменным успехом, но почти все они сохранили свои должности. В полуфинал попали четыре сборные с местными специалистами, и болельщики недовольны разве что проигравшим в финале Гаретом Саутгейтом. При этом англичанин добился лучших результатов, нежели его предшественники-иностранцы вроде Свена-Йорана Эрикссона или Фабио Капелло, у которых тоже было мощное поколение с Бекхэмом, Джеррардом, Лэмпардом, Руни, Терри и так далее. Роберто Манчини и Каспер Хьюлманн так вообще стали героями в Италии и Дании соответственно. Да и сборная Луиса Энрике получила в Испании хорошую прессу.

После Евро-2020 из своих команд ушли только трое: Йоахим Лев покинул сборную Германии, но об этом было известно еще в марте, Франк де Бур уволен после поражения Нидерландов в 1/8 финала, ну а про Станислава Черчесова мы и так знаем. Немцев возглавил победитель Лиги чемпионов-2019/20 Ханси Флик, а голландцы ведут переговоры с проверенным ветераном Луи ван Галом, поэтому в этих двух сборных останутся местные тренеры.

Что будет в сборной России?