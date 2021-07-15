Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Наш человек — чемпион Европы. Интервью тренера сборной Италии и «Зенита»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
15 июля 2021, 17:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Андреа Сканавино: «Манчини сразу сказал, что собирается выиграть Евро. Тогда ему никто не поверил»»

№ 8482, от 16.07.2021

Андреа Сканавино. Фото из личного архива Андреа Сканавино. Фото ФК «Зенит» Андреа Сканавино. Фото Getty Images Тренерский штаб чемпионов Европы. Фото Getty Images
Андреа Сканавино. Фото из личного архива
Теги:
В штабе «Скуадра адзурры» на ЧЕ был представитель РПЛ. Своими впечатлениями о победе на Евро-2020 в интервью «СЭ» поделился специалист по физподготовке Андреа Сканавино, который отвечает за это направление и у сине-бело-голубых.
11&nbsp;июля. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 3:2. Итальянцы выиграли чемпионат Европы.Теперь у Италии есть суперзвезда мирового уровня и титул. Но долго радоваться нельзя

— Перед стартом турнира Италию точно не считали главным фаворитом Евро. И вот победа, причем абсолютно заслуженная. В чем секрет успеха?

— Роберто Манчини сразу, как только принял команду, не побоялся публично заявить, что собирается выиграть Евро. Однако ему ведь никто не поверил!

Так что с самого начала к нам — особенно на фоне провала в отборе на ЧМ-2018 — относились как к сборной, от которой не надо ждать чудес. И как-то так естественным образом получилось, что с первых матчей Италия стала выходить на поле в удовольствие и без какого-то сильного внешнего давления. Случались, разумеется, отдельные неудачные матчи, но в целом дела шли хорошо. Ребята добивались результата и добавляли в уверенности в себе. Так и родилась внушительная серия без поражений.

Мы подошли с ней к Евро, а на самом турнире вновь обошлись без лишнего психологического пресса. Роберто наверняка держал в голове именно первое место, но над командой это никак не довлело. От игры к игре мы спокойно, без намека на психоз, готовились к каждому конкретному сопернику, а не к гипотетическому финалу мечты.

Мыслей о том, что этот матч проходной, а этот — важный, у нас в головах не сидело, недаром не самая, казалось бы, нужная победа над Уэльсом оказалась так важна в психологическом плане. Групповой турнир прошли на одном дыхании, но мы знали, что дальше придется намного труднее.

Андреа Сканавино. Фото Getty Images
Андреа Сканавино. Фото Getty Images

Очень сложной стала 1/8 финала против Австрии, однако в итоге успех на этой стадии показал, что помимо красивой игры у нынешней сборной Италии есть еще и крепкий характер. Уверенность в своих силах крепла по мере приближения к финалу. Да, с той же Испанией в полуфинале пришлось очень трудно. Но перед серией пенальти я был уверен, что ребята не дрогнут.

В решающий момент финала против Англии у меня возникло такое же чувство. Отсутствие повышенного внешнего давления, большая раскрепощенность для столь важного турнира, уверенность в своих силах, радость от своего футбола, чувство плеча, взаимозаменяемость, удивительное единение всего коллектива плюс фортуна, конечно, — все это сошлось для нас на Евро-2020.

2021 год. Роберто Манчини (слева) и&nbsp;Артем Дзюба.«Манчини вообще не тренер». Почему Дзюба не сработался с итальянцем в «Зените»

— Больше месяца «Скуадра адзурра» провела в так называемом антиковидном «пузыре». Как в подобной изоляции не сойти с ума, а, наоборот, выдать такой эмоциональный всплеск?

— Я бы провел аналогию с детским спортивным лагерем. Представьте себе длинную смену, в ходе которой все с удовольствием общаются друг с другом и не устают от этого.

— Но такое возможно лишь в детстве — и то не факт.

— Видите, я же говорю, что на чемпионате Европы для нас сошлось абсолютно все! Нельзя ведь сказать, что Италия была самой сильной командой на турнире — если брать всякие рейтинги и прочее. Но золото взяли именно мы. Причем действительно совершенно заслуженно.

Значит, учли все детали, из которых и складывается общий успех. И его заслужили все — от Манчини до администраторов нашей делегации. А еще обратите внимание, как продуктивно любой выходивший у нас на замену подменял уходящего с поля. Да, у кого-то получилось лучше, у кого-то чуть хуже, но абсолютно у всех присутствовала моральная готовность, уверенность в себе и в товарище. Такое не вырабатывается за один день — это итог работы на протяжении трех лет.

Андреа Сканавино. Фото Getty Images
Тренерский штаб чемпионов Европы. Фото Getty Images

— Неужели давление на вас совсем не росло по мере продвижения по турнирной сетке? Ведь вся Италия начала сходить с ума от своей сборной буквально со старта, влюбилась в нее по уши и в итоге стала ждать только победы.

— Так мы-то все время находились в том самом «пузыре». Контакты с внешним миром свелись к минимуму. Нет, понятно, что интернет, телевидение и газеты бурлили, но личного общения с нашими болельщиками практически не происходило.

В Риме допустимая заполняемость на Олимпийском стадионе оказалась невелика, на выездных матчах нас поддерживало не так много народу. А уж в финале на «Уэмбли» численное превосходство англичан над итальянскими тифози получилось огромным. И шок по итогам серии пенальти на арене получился огромным. У меня до сих пор перед глазами стоит то, как британцы массово покидают трибуны перед награждением. Спасибо, конечно, тем нашим соотечественникам, которые нас поддержали на «Уэмбли»!

Ну а то, какое большое дело сделано для всей страны, мы смогли оценить уже только после возращения в Рим. Когда автобус с командой ехал по бурлящему городу, вот тогда и пришло настоящее осознание того, что сотворила команда! Хотя мы все равно до конца еще этого, наверное, не поняли.

Андреа Сканавино.«Вакцинация — единственный путь, чтобы футбол двигался дальше». Интервью тренера «Зенита»

— Каков, на ваш взгляд, главный урок этого турнира, если отталкиваться именно от примера сборной Италии?

— При наличии определенного набора качественных футболистов выигрывают не те, кто выше в рейтинге УЕФА или ФИФА и у кого больше звезд в составе, а те, кто морально, психологически и физически лучше готов к борьбе на данном конкретном временном отрезке. При этом не надо считать себя слабее других, нужно достойно и самоотверженно делать то, что ты умеешь. Именно поэтому наша сборная и вся страна стали на Евро единым целым, хотя команда и провела весь плей-офф за пределами Италии.

Наши ребята поймали кураж на фоне укреплявшейся от матча к матчу уверенности в своих силах, и этот сигнал, как мы теперь видим, четко дошел до всех наших сограждан. Команда влюбила в себя всех еще до того, как взяла чемпионский титул.

Вот только расслабляться нельзя. На стадии плей-офф Евро-2020 был очень сильный подбор участников, и практически каждый из них мог добраться до финала при ином стечении обстоятельств. Это говорит о том, что уровень конкуренции в Старом Свете очень высок, поэтому дальше сборной Италии придется сложнее, ведь теперь все с особым настроем станут выходить против действующего чемпиона Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Георгий Кудинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
В Москве с 19 июля отменят QR-коды для посещения ресторанов и кафе
Мать четверых детей погибла после резни под Ростовом
После пыток "коллекторов" нижегородка лишилась ноги, а ее муж — жизни
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
6
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года