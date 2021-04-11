Месси замерз, Бензема забил гениальный гол, а победу «Реала» отстояла перекладина

Невероятное по напряжению и драматизму класико завершилось победой Мадрида.

Чемпионат Испании. Ла лига. 30-й тур

«Реал» — «Барселона» — 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 13 (1:0). Кроос, 28 (2:0). Мингеса, 60 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Васкес (Одриосола, 43), Эдер Милитау, Начо, Менди, Каземиру, Кроос (Марселу, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Модрич, Бензема (Иско, 72), Винисиус Жуниор (Диас, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Араухо (Мориба, 72), Мингеса, Лангле, Жорди Альба, Бускетс (Сержи Роберто, 64), де Йонг, Педри (Тринкан, 81), Месси, Дембеле (Брэйтуэйт, 81).

Предупреждения: Педри, 23. Араухо, 26. Начо, 69. Жорди Альба, 84. Каземиру, 89.

Удаление: Каземиру, 90.

Судья: Хиль Мансано.

10 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Предсказуемость Кумана

«Это тренировочная площадка. Примерно как если бы мы готовились к матчу с «Манчестер Юнайтед», и сыграли бы на их базе», — заметил после четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Зинедин Зидан с коллегой, естественно, поспорил, взяв под защиту стадион имени Альфредо Ди Стефано, но все равно было непривычно наблюдать за класико в спартанской по мерках топ-клубов обстановке.

? Minuto de silencio en memoria de Antonio Calpe.#RealMadrid pic.twitter.com/PBP9z6YQmq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2021

С другой стороны, для футболистов стадион — как сцена для артиста, и сколько известно случаев, когда легендарными становились концерты в маленьких клубах, а не на гигантских аренах. Настоящий талант находит вдохновение в любой обстановке. Как, например, много лет назад бразилец Роналдо на ужасном газоне стадиона «Динамо». Одно слово — Феномен.

В Мадриде же поле идеальное, а концентрация звезд на нем была такой, что нечто волшебное подразумевалось по умолчанию. Прежде всего — в исполнении Лео Месси. Слишком много для этого была вводных. Во-первых, травма Серхио Рамоса позволила аргентинцу в своем 45-м класико догнать капитана мадридцев по числу участий в главных матчах испанского футбола. Во-вторых, из каждого утюга нам напоминали: субботнее противостояние с «Реалом» может стать для Месси последним в сине-гранатовой футболке.

Хотя этого не хотят даже соперники, и Зидан накануне заметил: «Не хочу, чтобы это было последнее класико Лео — пусть остается в «Барсе». Ему там хорошо, и это хорошо для ла лиги».

Лионель Месси. Фото Reuters

И с каждым победным матчем «Барсы», которая до визита в столицу не проигрывала в ла лиге с середины декабря, сомнений в том, что Месси подпишет новый контракт, становится все меньше. Говорят, капитан хочет видеть четкий план построения команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов. У привыкшего к масштабным проектам Жоана Лапорты он, бесспорно, есть. А каркас из юных талантов уже имеется. 25 лет и 298 дней — самый молодой по среднему возрасту стартовый состав «Барсы» на класико за 16 сезонов.

Это была совсем друга эпоха. До первого матча Месси против «Реала» оставалось семь месяцев, а счет открыл Зидан. Тогда француз был умудренным опытом футболистом. Сейчас — снова показал себя более искушенным, чем Роналд Куман тренером. Голландец оказался предсказуем в упорном следовании схеме с тремя центральными защитниками, и разве что Френки де Йонга в центр поля вернул. Средняя линия вроде бы укрепилась, зато просела оборона, где Рональд Араухо и Кариму Бензема позволил забить, и Винисиуса Жуниора завалил, у линии штрафной, что обернулось голом Тони Крооса.

Футбольные шахматы и немного удачи

Зидан же снова нашел нетривиальные ходы, которые позволяли как играть на собственных козырях, так и наносить удары по болевым точкам соперника. Федерико Вальверде справа — почти гениальный ход и точно не случайный. Будучи центральным полузащитником, уругваец в чемпионском сезоне классно включался во фланг, и сейчас полностью его контролировал в связке с Лукасом Васкесом. Она подготовила гениальный гол Бензема пяткой. Она же могла похоронить «Барсу» еще в пером тайме, когда Вальверде попал в штангу, а Марк-Андре Тер Штеген остановил добивание Васкеса.

Травма испанца — отправная точка наметившегося в игре перелома. Альваро Одриосола, в которого Зидан не просто так не верит, на краю обороны слабее профильного вингера Васкеса. Потому и поднял голову Жорди Альба, организовавший в итоге гол Оскара Мингесы. Хотя и ходы Кумана, который пожертвовал одним защитником, работали. «Реал» будучи более опытной, но при этом и более возрастной командой, перестал успевать перекрывать зоны, и Зидану пришлось менять не только игроков, но и схему, решая проблемы качества обороны количеством центральных защитников.

В каких-то моментах «Реал» держался из последних сил. Снять давление своим голом не удавалось, потому что Винисиус после бенефиса с «Ливерпулем» в завершающей стадии пару раз выступил в роли натурального вредителя. Ошибался Одриосола, провал которого обернулся скандальным эпизодом, по итогам которого игроки «Барсы» едва не разорвали арбитра Хиля Мансано, не увидевшего криминала в действиях Ферлана Менди против Мартина Брэйтуэйта.

Каземиру и вовсе получил два предупреждения за считанные минуты. Однако продрогший под проливным дождем и поменявший футболку Месси очередной шанс при штрафном не использовал и не забил «Реалу» в седьмом матче подряд. А Илайш Мориба не превратился в нового героя Каталонии, за мгновения до финального свистка попав в перекладину.

? — Illaix hits the bar in the final seconds of the game. pic.twitter.com/IcEJt71P16 — ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) April 10, 2021

Победа «Реала», по итогам первого тайма представлявшаяся безоговорочной, получилась натужной и нервной. А еще — невероятно эмоциональной, как и в целом одно из самых ярких класико последних лет. Кажется, в этот день испанские гранды устроили бы настоящее шоу даже на дворовой площадке. Возможно, ничья выглядела бы более справедливым исходом, но с уникальным умением «Реала» побеждать в самых важных матчах пока никто справиться не может. Для интриги в чемпионате это даже лучше — теперь у «Атлетико» два полноценных конкурента.