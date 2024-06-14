Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:23

Дешам оценил готовность сборной Франции к Евро-2024 на фоне проблем игроков со здоровьем

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем самочувствии и состоянии футболистов команды после перенесенного гриппа.

Ранее сообщалось, что у игроков французской сборной начались проблемы со здоровьем перед началом Евро-2024. Футболисты жаловались на судороги и головные боли.

«Что касается меня, то я чувствую себя намного лучше. На прошлой неделе я заболел гриппом. Я был первым, кто им заразился. Команде также намного лучше. Через пару дней все будет в порядке», — приводит Goal слова Дешама.

Маттейс де&nbsp;Лигт, Килиан Мбаппе, Георгий Мамардашвили. Франция выиграет, Нидерланды провалятся, Грузия станет открытием. Прогнозы «СЭ» на Евро-2024

Сборная Франции на групповой стадии чемпионата Европы сыграет против Польши, Австрии и Нидерландов. Первый матч команда Дешама проведет 17 июня с австрийцами в Дюссельдорфе.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/kylian-mbappe-misses-france-training-euro-2024-flu-virus/blt67d0595b8932ca29#cs26ab1c4778d3e422
Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
Читайте также
Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
Путин назвал условия для переговоров по Украине
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Лопырева назвала сборную, за которую будет болеть на Евро-2024
Немецкая полиция предложила болельщикам заменить алкоголь марихуаной. Все из-за cербов
«У Германии проблемы в обороне, но шикарная атака. Сборная обязана быть в финале!» Кураньи — перед стартом Евро-2024
Расписание трансляций Евро 2024: где смотреть церемонию открытия и матч Германия — Шотландия
Лапочкин: «Я убежден, что европейские арбитры — лучшие в мире»
Маттеус: «Германия станет чемпионом Европы! В финале мы победим Францию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

KingR рассказал об ожиданиях от Евро-2024

Лопырева назвала сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости