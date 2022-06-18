Его дочь умирала от рака, но он забил решающий гол в финале. 30 лет назад Дания выиграла Евро

Они шокировали весь мир.

30 лет назад, в июне 1992-го, мир стал свидетелем футбольной сказки. Дания, которая не должна была участвовать в финальной части чемпионата Европы в Швеции, в итоге выиграла этот турнир.

Датчане решили перевести часть премиальных жертвам войны в Югославии

В конце мая 1992 года межэтнические военные конфликты на территории Югославии заставили ФИФА и УЕФА пойти на экстренные меры накануне чемпионата Европы в Швеции.

30 мая Совет безопасности ООН принял решение ввести всеобъемлющие санкции в отношении Сербии и Черногории. В частности, ООН потребовала от правительств «предпринять необходимые шаги с целью не допустить участие спортсменов и команд Сербии и Черногории на территориях стран-членов ООН».

На следующий день последовала реакция ФИФА и УЕФА. Генеральный секретарь международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что Югославия не примет участия в Евро-1992. Чуть позже был опубликован пресс-релиз УЕФА: «В соответствии с правилами европейских чемпионатов, команда Дании займет место сборной Югославии в финальном турнире в Швеции».

Датчане заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед как раз югославов. Для подготовки к чемпионату Европы у них оставалось меньше двух недель. Головной боли тренерскому штабу добавляло решение главной датской звезды Микаэля Лаудрупа не возвращаться в сборную, пока у ее руля стоит Ричард Меллер Нильсен.

— Я рад за своих соотечественников и за своего брата Брайана, но мой ответ прежний — «нет», — сказал Лаудруп-старший, игравший тогда за «Барселону». — Для меня важнее воскресный матч моей команды против «Атлетика», чем выступление за сборную Дании на Евро-1992. Я предполагал, что югославов рано или поздно заменят. УЕФА во всех отношениях выгодно участие датчан, прежде всего из-за больших кассовых сборов. Но в этом, естественно, нет справедливости. Югославские футболисты не виноваты в гражданской войне.

— Микаэль, без сомнения, — лучший игрок Дании. Без него на чемпионате будет тяжело, — признал Меллер Нильсен. — Но каждый выбирает свой путь. Он считает, что для него важнее успехи «Барселоны». Ему виднее. У меня и без Микаэля Лаудрупа хватает проблем с игроками.

— В чем они заключаются?

— Как только стало известно, что Дания выступит в финальном турнире, большинство ведущих игроков потребовало дополнительные гонорары.

— Их требования были удовлетворены?

— Частично. Федерация футбола вызвала наиболее активных на переговоры. Было решено: игроки не получат никаких компенсаций за приглашение в команду и участие в сборах. Но если сборная сыграет удачно, то всех ждут премиальные. Это вызвало недовольство. Многие игроки считали, что федерация пойдет на уступки и выдаст деньги. Но чиновники стоят на своем. Их нелегко переубедить.

Позже стало известно: футболисты сборной Дании решили, что часть премий, которые они получат после каждой игры, будет отправлена в фонд солидарности с жертвами гражданской войны в Югославии.

— В данном случае сумма не играет роли, — пояснил Брайан Лаудруп. — Важен сам жест.

Футболисты сборной Дании празднуют победу. Фото Global Look Press

«Мы готовы на 90 минут — по 30 в каждом матче группы...»

Впоследствии появилось немало версий о том, что сборная Дании приехала на чемпионат Европы с пляжа, прервав отпуск. Голкипер скандинавов Петер Шмейхель впоследствии утверждал, что на самом деле все было не так.

— Говорят, будто мы все были на пляже. Но мифы остаются мифами, не так ли? На самом деле, игроки, которые тогда выступали за рубежом, только что завершили свои чемпионаты, а у ребят из Дании сезон продолжался. Мы вернулись после своих чемпионатов, хотя тогда думали только об отпуске. В любом случае у нас была запланирована еще одна игра против СНГ (встреча завершилась вничью — 1:1. Прим. «СЭ»), последний спарринг этой сборной перед поездкой в Швецию. Каждый день мы собирались на тренировки в Брондбю, и именно там нам сообщили новости. На самом деле, это был еще не отпуск, хотя каждый из нас, наверное, уже перешел в отпускной режим. Оставался один матч, а потом нас ждали каникулы. Физически мы были готовы на уровне, но чтобы составить конкуренцию соперникам на турнире такого калибра, пришлось проделать серьезную психологическую работу. Итого: в голове мысли об отпуске, но физическая форма что надо.

А вот нападающий Флемминг Поульсен, вышедший к прессе после тренировки за неделю до первого матча на Евро, решил остроумно пошутить: «Наша физическая форма? Мы без проблем выдержим девяносто минут. Тридцать минут в первом туре. Тридцать — во втором. И еще тридцать — в третьем», — цитировало его издание Tipsbladet.

Итак, Дания попала в одну группу с Англией, Швецией и Францией. Мало кто ставил на скандинавов в матче против родоначальников футбола. Однако, выдержав стартовый натиск британцев, команда Меллера Нильсена перехватила инициативу, выглядела предпочтительнее и создала убойные моменты. Так, Йонссен пустил мяч под правую руку Вудса, сделавшего шаг навстречу. Вратарь был отыгран, но мяч ударился в штангу и отскочил к нему в руки.

— В тот момент я проклял все на свете, — рассказывал потом полузащитник. — Уже видел мяч в сетке, и вдруг он, как в дурном сне, отлетает от штанги к Вудсу. Нет, эта ситуация мне еще долго будет сниться.

Хвататься за голову было впору и Лаудрупу, который поймал Вудса на противоходе, однако мяч прошел рядом со штангой.

В итоге — нулевая ничья, разочаровавшая тренера скандинавов.

— Мы должны, просто обязаны были забивать если не два, то один гол точно, — сокрушался Меллер Нильсен. — Не получилось. И все потому, что мои футболисты не верили, что могут выиграть у такой команды, как Англия...

- После нулевой ничьей с Англией атмосфера в раздевалке была похоронной, — вспоминал Шмейхель. — Никто не мог поверить, что мы не выиграли этот матч. Понятно, что мы прямиком отправились на чемпионат, без должной подготовки, во всяком случае совсем не такой, какая была у англичан, однако выглядели гораздо сильнее. Мы чувствовали, что играли лучше и создали больше моментов, но все равно не победили.

Футболисты сборной Дании празднуют победу. Фото Global Look Press

«Французы, готовьтесь к чемпионату мира. Тренируйтесь!»

После поражения от шведов во втором туре (0:1) положение датчан стало практически безнадежным. Нужно было обыгрывать французов с Папеном и Кантона в составе. Впрочем, Меллер Нильсен излучал уверенность.

«По логике французы должны победить. Все причисляют их к числу фаворитов. Но я полагаю, что имею в наличии неплохих игроков, способных им противостоять и готовых забить столько мячей, сколько потребуется. Я не собираюсь менять тактику игры. Мы будем атаковать, как умеем это делать. В первых двух матчах датчане упустили немало возможностей забить, но уже в среду не упустим ни одной, чтобы послать мяч в сетку».

Как показала игра, рулевой датчан вовсе не бравировал. Ларсен открыл счет уже на 8-й минуте. Французы долго приходили в себя и ничего не могли создать в атаке.

— В первом тайме мы везде опаздывали. Датчане обыгрывали нашу полузащиту, и та не успевала ни поддержать Папена с Кантона, ни помочь обороне, — признавал после игры Лоран Блан. — Датчане словно завязли в центре поля, причем без мяча. И откуда у них взялось вдруг столько свежести?

Однако после перерыва Кантона наконец-то поймал свою игру. Именно он начал голевую атаку французов, забросив мяч в штрафную. А там Дюран пяткой отпасовал Папену. Бомбардир бил не из самой выгодной позиции, однако сумел попасть в притирку со штангой. 1:1.

Чуть позже Кантона выкатил мяч под удар тому же Папену на линию штрафной — получилось крайне опасно, но все же неточно.

На 67-й минуте главный тренер датчан заменил уставшего Лаудрупа на Эльструпа. Поначалу у 29-летнего форварда совсем ничего не получалось. Он попадал в офсайд, не цеплялся за мячи, проигрывал борьбу Блану. Отчаявшись, нападающий стал опускаться слишком глубоко, и это в итоге сработало. Эльступп встретился с мячом в центре поля, отдал его Сивебеку, а тот бросил по флангу Поульсена.

Поульсен, впрочем, не обладавший реактивной скоростью, неспешно продвинулся вперед. Французы ожидали от него заброса на дальнюю штангу, а он покатил низом, и прибежавший в штрафную Эльструпп, опередив защитника, четко подставил ногу. 2:1!

— А, может, и не надо к таким турнирам готовиться? — размышлял после игры автор решающей передачи. — Может, надо только пару раз прийти полупешком к чужим воротам? Забить и уйти. И разбирайте вы потом эти моменты, стройте на них теории. А главное — тренируйтесь. Готовьтесь, ребята. У вас что там на горизонте? Чемпионат мира? Вот и начинайте на него работать. Мы вас для этого пораньше освободили. Жаль, только спасибо никто не скажет.

«ООН и УЕФА испортили нам отпуск»

Набрав три очка, датчане заняли второе место в группе, опередив французов и англичан. В полуфинале их ждала встреча с голландцами.

Невероятно, но скандинавы вновь забили быстрый гол. Ларсен замкнул подачу Лаудрупа.

«Вообще-то Хенрик Ларсен должен был быть в тот вечер на Кипре. Или в Греции, — писал корреспондент «СЭ». — Утром того дня, когда датчане проснулись вдруг участниками шведского чемпионата, его подруга Генриетта пошла сдавать круизные билеты. А сам Ларсен громко — на всю Данию — сказал по этому поводу: «К сожалению, ООН и УЕФА нарушили все наши отпускные планы».

В Швеции Ларсен выступал под «счастливым» 13-м номером.

— Мне вообще-то плевать на суеверия. Но если я не буду попадать в стартовый состав, то остров в Средиземном море будет снится мне чаще, — говорил атакующий полузащитник накануне матча с англичанами.

— Я никогда не думал, что во время своего законного отпуска стану самым популярным человеком в Дании, — а это его слова уже после игры с голландцами.

При счете 1:1 Ларсен оформил дубль, расстреляв ворота ван Брокелена после ошибки Кумана. А затем дважды спас свою команду, предотвратив удары Бергкампа. Во втором тайме стало понятно, что голландцы лучше готовы физически. «Оранжевые» давили и добились своего за четыре минуты до финального свистка — Райкард с семи метров пробил Шмейхеля. 2:2.

— Они сравняли за четыре минуты до конца основного времени, и в голове пронеслось: «Ну, вот и все». Мы уже были измотаны, — вспоминал Лаудруп.

В дополнительное время атаковали в основном голландцы, но счет остался прежним. Все должно было решиться в серии пенальти. Датчане все свои попытки реализовали, хотя ван Брокелен дважды был близок к сейвам. А вот ван Бастен пробил довольно бесхитростно и не переиграл Шмейхеля. Дания — в финале против Германии!

— Датчане продемонстрировали, что футбол — это прежде всего борьба, — заметил на пресс-конференции главный тренер сборной Голландии Ринус Михелс. — Чтобы побеждать командой, надо выигрывать в конкретных дуэлях. И если судить по первому тайму, мы не были готовы к единоборствам. После замены де Бура на Кифта моя команда заиграла лучше. Мы сравняли счет. Но датчане отлично проявили себя. Даже без длительной подготовки доказали, что умеют играть в футбол.

Петер Шмейхель. Фото Global Look Press

«А мне по барабану!»

Шмейхель после игры раскрыл секрет успеха своей команды.

— Отправляясь в Швецию, могли предположить, что дойдете до финала?

— Предполагать мы могли все что угодно. И даже то, что в пятницу я буду награжден золотой медалью чемпионата Европы. А кто мне может помешать думать именно так? Да никто! Над нами не довлели никакие обязательства, нас действительно никто не воспринимал всерьез. Поэтому мы так легко и выступаем. Да покажите мне любого игрока из другой команды здесь, в Швеции, который бы с такой легкостью и в свое удовольствие плавал в бассейне и играл в мини-гольф. Или просто заглядывал в обычный «Макдональдс». Таких нет. Только я и мои товарищи по сборной. А вспомните все прогнозы?

А вообще-то я прирожденный музыкант, как и мои родители. Люблю играть на пианино, нравятся ударные. Причем стараюсь бить по барабану с жуткой силой — это помогает мне потом в воротах отражать удары. Такие, например, как от ван Бастена. А тут капитан нашей сборной Ларс Ольсен предложил мне до пятницы серьезно подкачаться со штангой: он считает, что немцы бьют пенальти еще сильнее. Я же предпочел барабан. Хотите послушать?

В отличие от Шмейхеля, Лаудуруп с определенной тревогой ждал встречи с бундестим.

— Чувствовал, что раз мы обыграли Францию с Нидерландами, то и Германию сможем победить, — вспоминал Лаудруп в интервью «РИА Новости» в июне 2020 года. — Правда, мы даже не были уверены, наскребем ли 11 игроков на стартовый состав. У нас было море травм. После предыдущих матчей я сам был выжат как лимон, так как не имел достаточно игровой практики в месяцы перед чемпионатом.

Ким Вилфорт. Фото Getty Images

Триумф и трагедия Кима Вилфорта

Немцы начали игру мощно, постоянно грузили верховые мячи в штрафную датчан, однако Шмейхель на втором этаже был безупречен. Осознав это, подопечные Берти Фогтса провели атаку низом, вывели на ударную позицию Ройтера. Тот подсекал мяч над бросившемся ему в ноги вратарем и, казалось, перебросил его. В самый последний момент Шмейхель спас датчан.

Скандинавы перетерпели, чтобы огрызнуться и сразу же забить. На 19-й минуте Вилфорт на правом фланге подкатился под Бреме, мяч достался Поульсену, который откатил назад под удар Йенсену — последовал мощнейший выстрел в верхний ближний угол. Показалось, что Иллгнер не видел момент удара и чуть запоздал с реакцией. 1:0.

Ключевой момент финала — это, пожалуй, сумасшедший сейв Шмейхеля незадолго до перерыва. Клинсманн с линии штрафной точнехонько направлял мяч в дальний угол, но вратарь в неимоверном прыжке кончиками пальцев отвел угрозу на угловой. В этот момент камеры выхватили недоуменное лицо Пеле, сидевшего на трибуне, — король футбола не понимал, почему счет на табло остался прежним.

— Немцы играли гораздо лучше, но Петер Шмейхель был бесподобен. Он сделал сейв одной рукой. Помню, встает на ноги, а мы все: «Господи, что он вообще творит?» — вспоминал Лаудруп-младший.

Еще одно спасение вратаря «МЮ» пришлось на второй тайм. Все тот же Клинсманн головой бил из убойной позиции под перекладину — Шмейхель успел среагировать на сложнейший удар.

Датчане гораздо бережнее распорядились своими моментами. На 79-й минуте все было кончено. Скандинавы доставили мяч Вильфорту. Перед ним располагались два соперника, но хавбек решил все сделать сам, не дожидаясь партнеров. Движением корпуса он отправил вправо Хелмера и Бреме и тут же с линии штрафной пробил под опорную ногу Иллгнеру. Мяч ударился о штангу и отскочил в ворота. 2:0!

Когда Вильфорт в конце мая узнал от тренера, что Дания сыграет на чемпионате Европы вместо Югославии, то наотрез отказался ехать в Швецию. Он хотел все время быть с дочерью Лин, которая боролась с раком крови. Только жена убедила футболиста, что он не должен пропустить, возможно, главный турнир своей жизни.

Ким отыграл два матча группе — с Англией и Швецией — и вернулся к семье: дочери стало гораздо хуже. Игру с Францией он смотрел в больнице по телевизору. После невероятной победы датчан лучший футболист Дании-1991 вновь услышал просьбу супруги и пациентов клиники и решил помочь своей команде в полуфинале против голландцев. Дело, как мы знаем, дошло до серии пенальти, и Вильфорт был точен.

Однако его участие в финале было под огромным вопросом. Лин угасала, хавбек в очередной раз приехал к ней и ни в какую не собирался играть против Германии. Но сама дочь попросила отца принять участие в этом матче. Его гол получился одним из самых трагичных в истории европейского футбола. Через месяц после финала Лин умерла...

Одному Богу известно, что испытывал Ким во время игры с немцами.

«Когда моя дочь заболела, я продолжал говорить только о футболе. Я не хотел открывать людям свою личную жизнь. Я не верил, что журналисты смогут понять мои слова правильно, — рассказывал Вильфорт в редком интервью датской газете Berlingske. — Мне было странно, что люди так много внимания уделяли моей дочери. Я совсем не хотел, чтобы все знали, что я чувствовал. Самое обидное в том, что журналист, которому я очень сильно доверял, написал ту самую статью про болеющую дочь. Это разочаровало меня».

Футболисты сборной Дании празднуют победу. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

«Попав на Евро через кухонную дверь, они ушли по ковровой дорожке»

«Оказывается, не надо готовиться ни к каким турнирам и финальным матчам, — писал корреспондент «СЭ» в материале, посвященном триумфу датчан. — Все теории скатились под откос под натиском неотвратимой практики. И послематчевая фраза Поульсена, которую на русский можно перевести примерно так: «Пусть тренируется тот, кто играть не умеет», — стала теперь чем-то вроде руководства к действию. И этого гранды пережить никак не могли».

— Согласитесь, всерьез думать о победе нетренированной команды могли только сумасшедшие? — задавал вопрос журналистам Шмейхель. — Однако и футбол — все-таки сумасбродный вид спорта. И наша победа лишний раз это доказывает.

— Она многое изменит в вашей жизни?

— Я буду еще чаще улыбаться людям — пусть у всех хоть на чуть-чуть будет такое же прекрасное настроение, как у меня. И еще, посоветую всем не слишком серьезно заниматься своим делом. Чем меньше у тебя времени думать о результате, тем лучше он у тебя получается. Чертовщина какая-то, верно? Но мы все же чемпионы. И медаль у меня есть — вот она. Золотая. Слушай, вот было бы несправедливо, если бы такая досталась другому вратарю?

«Благодаря победе над чемпионами мира датские футбольные ангелы взлетели на седьмое небо, — писал репортер датского издания Politiken. — Попав на чемпионат Европы через кухонную дверь, они ушли со стадиона «Уллеви» по ковровой дорожке».