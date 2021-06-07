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Зинченко забил гол и передал привет своей беременной жене

21:53
Александр Зинченко. Фото Twitter
Александр Зинченко. Фото Twitter
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко забил гол с пенальти в товарищеском матче против сборной Кипра (4:0). После этого он положил мяч под футболку, передав привет своей беременной жене, журналистке Владе Седан, которая в этот момент была на трибунах стадиона «Металлист» в Харькове.

24-летний украинец сообщил, что в его семье ожидается пополнение 4 июня, опубликовав снимок в Instagram. Зинченко был признан лучшим игроком матча со сборной Кипра.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko96)

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.

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