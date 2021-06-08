Шевченко считает, что сборной Украины нужно улучшить реализацию моментов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Кипра (4:0).
«Я доволен, — цитирует специалиста Tribuna.com 7 июня. — Думаю, что сегодня такая свежая игра получилась. Ребята уже начинают получше выглядеть. Мы убрали нагрузки, где-то появилась свежесть.
Хорошее перемещение по полю, осмысленные действия в атаке, опять реализация, конечно, хромает. Думаю, в матчах Евро столько создавать мы не будем, поэтому нужно улучшать реализацию.
Мы делали замены, те ребята, которые вышли — освежили игру. Я пытался сегодня дать всем сыграть, матч это позволял».
Дубль в составе победителей сделал Андрей Ярмоленко. Также отличились Александр Зинченко и Роман Яремчук. Ярмоленко и Зинченко забили по голу с пенальти. Гости играли в меньшинстве с 36-й минуты после удаления Андреаса Панайоту.
На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Киприоты в финальную часть турнира не пробились.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1097829883-andrej-shevchenko-v-matchax-evro-stolko-sozdavat-my-ne-budem-poetomu-n.html
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