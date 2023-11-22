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Жеребьевка стыковых матчей Евро 2024: время начала и где смотреть трансляцию

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2024 пройдет 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2024 пройдет в четверг, 23 ноября. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги наций. Трансляция церемонии в прямом эфире будет доступна на официальном сайте UEFA.com и в приложении Евро-2024.

Плей-офф Лиги наций запланирован на март 2024 года. Окончательный состав участников будет известен после 23 ноября.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Нуралы Алип. Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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