Жеребьевка стыковых матчей Евро 2024: время начала и где смотреть трансляцию

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2024 пройдет в четверг, 23 ноября. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги наций. Трансляция церемонии в прямом эфире будет доступна на официальном сайте UEFA.com и в приложении Евро-2024.

Плей-офф Лиги наций запланирован на март 2024 года. Окончательный состав участников будет известен после 23 ноября.

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