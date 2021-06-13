Жемалетдинов объяснил малое количество ударов по воротам сборной Бельгии

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов объяснил, чего не хватило национальной команде для успешного противостояния Бельгии в матче чемпионата Европы (0:3).

«Наверное, с Бельгией не получилось прессинговать, они быстро разворачивались с одной стороны на другую. При этом они сами хорошо прессинговали. Это главная причина того, почему было мало ударов по воротам», — заявил Жемалетдинов.

Во втором тайме команда Станислава Черчесова ни разу не пробила в створ ворот соперника.

Всего за матч Россия нанесла один удар в створ — в первом тайме.

(Севастиан Терлецкий)