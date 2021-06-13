Мингс получил удовольствие от каждой секунды матча с Хорватией
Защитник сборной Англии Тайрон Мингс поделился эмоциями после матча Евро-2020 со сборной Хорватии (1:0).
«Сбылась мечта сыграть за сборную на крупном турнире, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА 13 июня. — Получил удовольствие от каждой секунды. Команда продемонстрировала характер, настрой и высокий уровень. У хорватов топовая сборная, что мы знали и раньше, но мы достаточно сильны, чтобы угрожать кому угодно».
Единственный мяч в этой игре на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024451--england-vs-croatia/postmatch/report/
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