Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро-2024, эксперты, критики и судейки — где вы?»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала досрочный выход сборной Бельгии на Евро-2024. Командой руководит Доменико Тедеско.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Бельгия в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 обыграла Австрию (3:2). Команда Тедеско набрала 16 очков и занимает первое в группе F. Бельгия, вместе с Францией и Португалией, досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

38-летний Тедеско возглавляет национальную команду с февраля 2023 года. Специалист с 2019 по 2021 год был главный тренером «Спартака». Вместе с командой он выиграл серебряные медали чемпионата России-2020/21.