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23 февраля, 12:55

Нагельсманн: «Киммих играл бы на позиции правого защитника, даже если бы Кроос не вернулся»

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, на какой позиции будет играть полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих на Евро-2024.

«Йозуа играл бы на позиции правого защитника, даже если бы Кроос не вернулся. Есть игроки, которые сделают все для своей страны. Это Киммих», — приводит слова Нагельсманна Der Spiegel.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На турнире будут участвовать 24 сборные.

За сборную Германии 29-летний Киммих сыграл 82 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 19 голевых передач.

Юлиан Нагельсманн
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