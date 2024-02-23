Нагельсманн: «Киммих играл бы на позиции правого защитника, даже если бы Кроос не вернулся»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, на какой позиции будет играть полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих на Евро-2024.

«Йозуа играл бы на позиции правого защитника, даже если бы Кроос не вернулся. Есть игроки, которые сделают все для своей страны. Это Киммих», — приводит слова Нагельсманна Der Spiegel.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На турнире будут участвовать 24 сборные.

За сборную Германии 29-летний Киммих сыграл 82 матча, в которых забил 6 мячей и сделал 19 голевых передач.