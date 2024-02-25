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25 февраля, 09:55

Спаллетти запретил футболистам привозить игровые приставки в сборную Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти запретил футболистам национальной команды привозить с собой игровые приставки.

«Некоторые игроки, должно быть, поверили, что Спаллетти лает, но не кусает, но они ошибаются, и теперь нам необходимо прояснить некоторые вещи. С этого момента они будут оставлять PlayStation дома и больше не будут брать его с собой.

Я придумаю для них небольшую игру, чтобы они могли отвлечься ночью. Они будут приходить ко мне, и я буду давать им задание по вечерам, если дневной работы окажется недостаточно. Потому что в сборной нужно оставаться на верном пути, концентрироваться, не валять дурака.

Итальянцы требуют крутой и ответственной сборной, жесткой и смелой. В сборную приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не для того, чтобы победить в Call of Duty», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии в групповом турнире Евро-2024 встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.

Ближайший матч итальянцы проведут 22 марта. Команда Спаллетти в товарищеской игре встретится с Венесуэлой.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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