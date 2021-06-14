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Яремчук заявил, что сборной Украины не должно быть стыдно за поражение от Нидерландов

13:47
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Голландии (2:3) в первом матче команды на Евро-2020.

«У сборной Нидерландов была солидная поддержка в Амстердаме, но мы придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за матч против очень достойного соперника. Мы чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными», — сказал в эфире канала «Футбол 1» Яремчук.

Следующий матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Македонии. Встреча состоится 17 июня, начало — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи