Шкртел надеется на 2-е место сборной Словакии в группе на Евро-2020
13:46
Экс-защитник «Зенита» Мартин Шкртел перед матчем сборной Словакии против Польши на Евро-2020 отметил, что надеется на второе место в группе. Словаки сыграют также в группе с Испанией и Швецией.
«Думаю, у нас команда с талантливыми футболистами, которые могут отобрать очки у кого угодно. Все возможно. Не хочу гадать, но если сильнее нас окажутся только испанцы, это будет здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Шкртела.
Матч Польша — Словакия пройдет в понедельник, 14 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/
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